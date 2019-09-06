ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد لطيف يدلي بصوته في الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:47 م
خالد لطيف عضو مجلس
خالد لطيف عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري السابق
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص خالد لطيف عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري السابق، على التواجد في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، المنعقدة منذ أمس الخميس وتستمر حتى غد السبت، للإدلاء بصوته بشأن الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.

وسجل خالد لطيف في كشوف الأعضاء وسط وجود مكثف من اعضاء النادي، حيث أشاد بعملية الدخول والخروج من اللجان، وسهولة التصويت دون وجود أي زحام.

وبدأ التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ربنا اسمه العدل.. ريهام سعيد تثير الجدل مجددا بكلمات غامضة

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بعد قرار إحلال التوك توك بها .. مواصفات وأسعار سيارة ميني فان في مصر

الأهلي يدعم المشجع بعد بتر قدمه.. والجماهير تتوافد على منزله

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

بعد اختيارها بديلا لـ التوك توك.. مواصفات وأسعار سيارات ميني فان في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان