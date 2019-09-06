خالد لطيف يدلي بصوته في الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك.. صور

حرص خالد لطيف عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري السابق، على التواجد في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، المنعقدة منذ أمس الخميس وتستمر حتى غد السبت، للإدلاء بصوته بشأن الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.



وسجل خالد لطيف في كشوف الأعضاء وسط وجود مكثف من اعضاء النادي، حيث أشاد بعملية الدخول والخروج من اللجان، وسهولة التصويت دون وجود أي زحام.



وبدأ التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.

