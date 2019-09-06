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رياضة

أهلي 2001 يهزم الجونة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي "مواليد 2001" فوزًا كبيرًا على مضيفه، الجونة، بنتيجة 4-صفر.

في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: عمر حجاج – هاني عمرو – معاذ أنور – محمد أشرف.

الوسط: طه محمود – يوسف عتمان – محمد سلامة – أحمد نبيل “كوكا” – عمر رزق.

الهجوم: محمد ياسر.

وفي الشوط الثاني، شارك يوسف الشوه بدلًا من محمد ياسر، ويوسف عبد القادر بدلًا من عمر رزق، وحسام ياسين بدلًا من محمد أشرف.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق عمر رزق الذي سجل هدفين، ومحمد أشرف من ركلة جزاء، ومحمد سلامة.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ٩ نقاط من الفوز في ٣ مباريات والهزيمة في لقاء واحد، حيث فاز في الجولة الأولى على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد ٣ – ١، وأخيرًا الفوز على الجونة ٤ – صفر، مسجلًا ٨ أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بـ الأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

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