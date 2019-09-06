رد الإفتاء على من يسب زوجته أمام أمه لترضى عنه .. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن سباب المسلم وشتمه أمام الناس أو منفردًا؛ حرام، مشيرًا إلى قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ» رواه مسلم.



وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم من يسب زوجته أمام أمه لترضى عنه؟ أن الذي يسب إنسانًا أمام غيره؛ يعظم ذنبه لأنه أهانه وحط من شأنه أمام الناس، موضحًا أنه فعل لا يرضاه الله ولا رسوله، حتى لو طلب به رضا أمه عنه؛ لقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - : « مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ عليه الناس » رواه ابن حبان.



وأضاف أمين لجنة الفتوى أن للزوجة على زوجها حقوق منها:حسن العشرة وعدم الإضرار بها والسكنى والنفقة، لافتًا إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ».

