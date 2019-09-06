بعد بتر قدمه.. ملحمة حب وبكاء من جماهير الاهلى أمام بيت حمصة.. فيديو وصور

أصبح محمد سمير المراكبي، مشجع النادى الأهلى، حديث الشارع الكروي فى مصر خلال الفترة الحالية بعد الحادث الأليم الذى تعرض له خلال عودته إلى مدينة كفر الدوار بالبحيرة عقب مؤازرة الأهلي بملعب برج العرب فى مباراته أمام اطلع بره فى إطار لقاءات الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.



المشجع الشهير بحمصة ، خرج من المستشفى بعدما تم بتر قدمه نتيجة الحادث الأليم ، إلا أنه وجد عند وصوله منزله جماهير القلعة الحمراء تحت شرفته ينادونه ويؤازرونه في رسالة طمأنينة بأنهم بجانبه حتى يتم شفاه ، ما جعل المشجع الأهلاوي يبكي وأسرته لما وجده من دعم ومساندة في محنته.



وعاش المشجع مأساة حقيقية مساء ليلة مباراة الأهلى واطلع بره بسبب الحادث بعد الفرحة الهستيرية التى تلقاها قبل ساعات من الحادث بعد أن تمكن الأهلي من تحقيق أكبر انتصار فى تاريخ مشاركته الأفريقية عقب أن فاز على الفريق السودانى بـ 9 أهداف دون رد.



يذكر أ، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، فور علمه بالحادث أعلن تحمل تكاليف علاج محمد المراكبى بالكامل، مع دعوته للذهاب إلى النادى بصحبة أسرته.



وتواصل مع أسرة المشجع العديد من الشخصيات المهمة داخل النادى الأهلى، وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس النادى، وأيضا العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، ومعظم أعضاء مجلس الإدارة، مثل محمد سراج ومحمد الجارحي ، ومن اللاعبين محمد الشناوى وسعد سمير، كما زار المشجع فى المستشفى العديد من الشخصيات داخل الأهلى.



ولم يقتصر الدعم والمساندة على مشجع الأهلي الذي بترت قدمه على مسئولى القلعة الحمراء، بل تلقى المشجع دعما كبيرا من قبل محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، وتحدث صلاح مع المشجع عن طريق سعد سمير، مدافع الأهلى، خلال تواجده في المستشفى.



