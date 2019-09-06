ليالى فينيسيا .. هند صبرى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة هند صبرى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة صور لها في فينيسيا" على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائى.



وعلقت هند صبرى على الصور قائلة: "ليالى فينيسيا فوق قريب وشخصية ". ونالت الصور إعجاب متابعيها.



وعلى جانب آخر، بعرض لـ هند صبري، حاليًا فيلم "الفيل الازرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



ويعد الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" هو رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد "الفيل ‏اﻷزرق" ‏و"اﻷصليين" و"تراب الماس".