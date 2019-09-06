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رياضة

جنش يشارك جمهوره بـ صورة لأسرته في حمام السباحة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:50 م
محمود جنش واسرته
محمود جنش واسرته
محمد بدران
شارك محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، والمنتخب الأول، جمهوره، بـ صور بصحبة زوجته وابنته داخل حمام السباحة.

ونشر محمود عبد الرحيم جنش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صوة لـ ابنته وهي تستمتع بالاجواء.

ويغيب محمود عبد الرحيم جنش، لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقرر محمود عبد الرحيم جنش، حضور مباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، عقب تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة.
جنش يشارك جمهوره بـ صورة لأسرته في حمام السباحة

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