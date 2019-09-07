مرتضى منصور يكشف أماكن بيع تذاكر نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم البدء في بيع تذاكر مباراة بيراميدز صباح اليوم السبت، في نهائي كأس مصر غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في حضور ٢٠ ألف متفرج.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث على قناة الحدث الفضائية: "تذاكر المباراة سيتم طرحها في ٤ منافذ بالإسكندرية، و٣ منافذ بمركز شباب الجزيرة".



وأضاف: "أحذر الألتراس من القيام بأي أعمال شغب، وإفساد اللقاء".



وتابع: "ملعب برج العرب مليء بكاميرات المراقبة، وكل ولي أمر يجب أن يمنع ابنه من الحضور إذا كان لديه نية في الشغب".



وطالب رئيس الزمالك من الجماهير التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن الهتافات المعادية ضد أي شخص أو أي جهة.



وأكمل: "اتحاد الكرة من يحصل على عائد بيع التذاكر وليس الزمالك، والجبلاية هي التي وضعت الأسعار، وفي الحقيقة قيمتها غالية جدًا".



وشدد مرتضى منصور على أن حكم المباراة سيكون أجنبي، مشيرًا إلى عدم ممانعته من تواجد حكام مصريين، ولكن بيراميدز هو من طلب حكام أجانب.