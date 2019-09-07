ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا ابن مصر.. مدحت صالح يشدو على مسرح أوبرا الأسكندرية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
نبيل العدوى
أحيا النجم مدحت صالح حفلا ساهرا على مسرح دار الأوبرا فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى بالأسكندرية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه قادرين يا دنيا، بحلم على قدى، الدنيا لو هتيجى، النور مكانه فى القلوب، المليونيرات، حبيبى يا عاشق، البلياتشو، قلب واحد، 3 سلامات.

وشدى مدحت صالح بعدة مقاطع لكوكب الشرق أم كلثوم بجانب تقديمه لأغنية أنا ابن مصر.

الحفل شهد حضور جماهيري كبير من أبناء محافظة الأسكندرية الذين حرصوا على ترديد أغنيات مدحت صالح وأشادوا بالتنظيم فى عملية الدخول والخروج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غد .. أمسية فنية بمشاركة دولية من الهند على مسرح محكى القلعة

مشاركة دولية من الهند وبغدادى بيج باند ومدحت صالح فى محكى القلعة

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية الودية والقنوات الناقلة

ناهد السباعي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير.. فيديو

كريم عبد العزيز لـ امير كرارة: أنا مبحبش البرامج لكن جيت عشانك.. فيديو

ميدو يقبل تحدي حسام غالي.. فيديو

ما حكم صلاتي بأهلي في المنزل على وقتها.. الإفتاء تجيب ..فيديو

هاني VS فتحي .. كيف يرى مدرب الاهلي الجديد مركز الظهير الأيمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا