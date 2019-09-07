أنا ابن مصر.. مدحت صالح يشدو على مسرح أوبرا الأسكندرية

أحيا النجم مدحت صالح حفلا ساهرا على مسرح دار الأوبرا فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى بالأسكندرية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.



وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه قادرين يا دنيا، بحلم على قدى، الدنيا لو هتيجى، النور مكانه فى القلوب، المليونيرات، حبيبى يا عاشق، البلياتشو، قلب واحد، 3 سلامات.



وشدى مدحت صالح بعدة مقاطع لكوكب الشرق أم كلثوم بجانب تقديمه لأغنية أنا ابن مصر.



الحفل شهد حضور جماهيري كبير من أبناء محافظة الأسكندرية الذين حرصوا على ترديد أغنيات مدحت صالح وأشادوا بالتنظيم فى عملية الدخول والخروج.