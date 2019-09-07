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رياضة

الساحر نيمار يعود .. البرازيل تتعادل مع كولومبيا وديا .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:35 ص
الساحر نيمار
الساحر نيمار
محمد رشاد
تعادل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مع نظيره كولومبيا بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

البرازيل تقدمت بهدف كاسيميرو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من زميله نيمار، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كولومبيا وسجلها بنجاح لويس مورييل في الدقيقة 25.

وعاد مورييل من جديد ليسجل الهدف الثاني له ولكولومبيا في الدقيقة 34، بعدها نجح نيمار في تسجيل هدف التعادل لراقصي السامبا في الدقيقة 58.

وقدم نيمار أداءً مميزًا في هذه المباراة والتي تُعد الأولى له بعد غياب عن الملاعب دام 93 يومًا.

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