تحالف دول خليجية مع إسرائيل.. خطة أمريكا لمواجهة إيران



قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تحالف دولي يضم دول خليجية إلى جانب إسرائيل يتشكل في الوقت الراهن من أجل بلورة أنظمة دفاعية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وشدد بومبيو، أن التحالف أيضًا يضم دول أوروبية وآسيوية أيضًا وذلك في كلمة ألقاها بجامعة ولاية كنساس جاء فيها، أن إيران هي المشكلة المركزية التي تسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.



وفي هذا السياق قال الوزير الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تعمل على إقامة تحالف يضم دولا خليجية وإسرائيل وشركاء أوروبيين ودولا من آسيا لتخفيف التوتر وتقليل احتمالات حدوث صراع في المنطقة.



وأضاف أن واشنطن لديها مهمة أخرى في الوقت نفسه وهي حرمان النظام الإيراني من الثروة والموارد المستخدمة "لتنفيذ حملاتها الإرهابية في أنحاء العالم" حسب تعبيره.



وتطبق إدارة الرئيس دونالد ترامب ما تسميها سياسة الضغوط القصوى على إيران بعدما أعلن ترامب العام الماضي انسحابه من الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية لتقييد البرنامج النووي الإيراني.



في الوقت نفسه كرر بومبيو الحديث عن استعداد ترامب للقاء القادة الإيرانيين، وقال في تصريحات لإذاعة محلية خلال زيارته لولاية كنساس "منذ أشهر يقول الرئيس ترامب إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة".



وتقوم فرنسا بوساطة لتهيئة الظروف لاجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني نهاية سبتمبر الجاري خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبدأت إيران في مايو الماضي التحلل تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.

