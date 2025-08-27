عبدالعال: خوان ألفينا مهاري وفعال أمام المرمى.. وزيزو يركز على الجري بالكرة

أكد رضا عبدالعال، محلل برنامج البريمو، أن البرازيلي خوان الفينا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، أفضل من أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالعال، في برنامج البريمو على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "البرازيلي خوان ألفينا أفضل من زيزو لعدة أسباب، منها أنه مهاري وصاحب فاعلية على مرمى الفريق المنافس، على عكس زيزو الذي يمتاز بالجري أكثر بالكرة. وهذا كان رأيي في زيزو منذ وجوده في نادي الزمالك وقبل انتقاله إلى النادي الأهلي."

وأشار عبدالعال إلى أن خوان ألفينا ما زال أمامه الكثير ليقدمه مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة، خاصة مع البداية الجيدة له مع القلعة البيضاء.