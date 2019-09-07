استبدال التوكتوك بـ ميني فان.. علاقة القرار بـ قانون المرور الجديد وموعد تطبيقه

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.





جاء ذلك في اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.





وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن برنامج استبدال الـ توكتوك بالـ ميني فان، سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.





وأكد وزير المالية موافقته على بدء استبدال التوكتوك بالـ ميني فان، في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.





وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوكتوك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات الـ ميني فان على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.





قرار الحكومة باستبدال التوكتوك بالـ ميني فان، تبعه تأييد كبير من أعضاء مجلس النواب، حيث رأى البعض أن له توابع كبيرة جدًا تتعلق بتراجع معدلات الجريمة، التي انتشرت بسبب التوكتوك، كما وضع نواب البرلمان مجموعة من الشروط التي يتم وفقًا لها استبدال التوكتوك بالـ مني فان، ومستقبل قانون المرور في ظل برنامج الـ ميني فان الجديد.





البداية كانت مع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي قال: إن "توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال "التوكتوك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل ميني فان ، يؤكد وفاءها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته فى العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب بناءً علي طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء من مختلف الدوائر.





وأكد أن طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها بالبرلمان بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات التوكتوك بدون تراخيص وبدون رقابة من الدولة كاملة عليها، بالإضافة للعديد من الآفات التي نتجت عن استخدامه بالمجتمع وسيره بالطرق، مؤكدا أن هذه المناقشات أسست لقناعة في أن هذه المركبات تؤدي خدمة للمواطن في عدد من الوحدات المحلية والقري مع إشكالية تقنين أوضاعها فى ظل عدم توفير الوسيلة البديلة في حالة منعها، والتي جاءت بعد ذلك ممثلة في ميني فان.









* قانون المرور والـ ميني فان





وعن مستقبل قانون المرور في ظل استبدال التوكتوك بالـ مني فان، قال النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي،: إن قانون المرور الجديد الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الأخير يتضمن عدة اقتراحات ومن ضمنها ترخيص التوك توك من خلال تقديم مستندات رسمية تثبت ملكية التوك توك لصاحبه.









* التوكتوك والـ ميني فان في المناطق الشعبية





وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ضرورة تطبيق قرار استبدال التكوتوك بالـ مني فان، بحسم ولا يتم استبعاد او استثناء أي منطقة سواء كانت شعبية او نائية، موضحًا أن التوك توك وسيلة غير آمنة وغير حضارية ولا يمكن الاعتماد عليها في الحفاظ على أرواح المواطنين.





* شروط استبدال التوكتوك بالـ ميني فان





وتحدث وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، النائب بدوي النويشي، عن أبرز الشروط التي يجب اتخاذها في عملية إحلال التوكتوك بالـ ميني فان، وهي تعديل القديم ليكون أكثر أمانًا من السابق وترخيصه، إضافة إلى ضرورة وقف تصنيع توك توك جديدًا واستبدالها بسيارات أخري من الممكن أن توفر فرص عمل وتحافظ على سلامة المواطن.





وأكد النائب أن هذا برنامج استبدال التوكتوك بالـ ميني فان الذي أطلقته الحكومة سيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه من جانب اللجان المختصة.





* مهلة 3 سنوات



