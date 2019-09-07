أمر غريب حول شائعة وفاة احمد الشقيرى.. لماذا تصدر الإعلامي السعودي جوجل تريند

ظهر اسم الإعلامي أحمد الشقيري ضمن الأمور أكثر بحثا على جوجل بالسعودية بعدما ترددت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته، في هذا التقرير سنستعرض بالتفصيل حقيقة وفاة أحمد الشقيري، وأسباب تكرارها في الوسط الإعلامي.

نبأ وفاته، ولم ينشر على حساباته الرسمية ما يؤكد ذلك.

وحتى الآن لم يؤكد أي شخص له صلة قرابة بالإعلامي

وحتى الآن لم يؤكد أي شخص له صلة قرابة بالإعلامي أحمد الشقيري نبأ وفاته، ولم ينشر على حساباته الرسمية ما يؤكد ذلك.

، تحمل نفس تفاصيل شائعة أخرى مماثلة عنه ظهرت في عام 2017 و أشعلت تويتر.

الغريب في الأمر أن تفاصيل الشائعة التي انتشرت عن وفاة الإعلامي والداعية

الغريب في الأمر أن تفاصيل الشائعة التي انتشرت عن وفاة الإعلامي والداعية أحمد الشقيري ، تحمل نفس تفاصيل شائعة أخرى مماثلة عنه ظهرت في عام 2017 و أشعلت تويتر.





اخر تويتة لـ أحمد الشقيري





وكانت آخر تويتة شارك بها الإعلامي أحمد الشقيري على صفحته قبل شهر تقريبا في الثامن من أغسطس الماضي حيث قام بإعادة نشر تويتة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن تطبيق حج ذكي ، وعلق قائلا "مشروع جميل .. اللهم يسر على الحجاج مناسكهم وتقبل طاعاتهم".





اسباب انتشار شائعات وفاة أحمد الشقيري

وتأتي الأسباب وراء انتشار شائعات موت الإعلامي أحمد الشقيري كالنار في الهشيم ، والاهتمام بها على مستوى واسع في السعودية نظرا للدور الهام الذي يلعبه على المستوى الإعلامي والمجتمعي ، وتأثيره الكبير على الشباب .





ويرجع التأثير الكبير لبرامج أحمد الشقيري نظرا للغة البسيطة التي يستخدمها ومخاطبته للعقل بلغة سلسة، وسعية دائما لتوضيح مقاصد الشريعة .





تأثير أحمد الشقيري على الشباب

كما يلعب الإعلامي أحمد الشقيري دورا مجتمعيا هاما ، حيث يساهم في عدد من المشاريع الثقافية الغير ربحية ، أبرزها إنشاء مقهى أندلسية الثقافي ، وأيضا موقع ثقافة دوت نت .



