اختتام قمة دول الأمازون بكولومبيا دون التوصل لنتائج بشأن حرائق الغابات

اختتمت فعاليات قمة دول منطقة الأمازون بأمريكا اللاتينية بشأن حرائق الغابات بمدينة ليتيسيا الواقعة في كولومبيا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ أن دول أمريكا اللاتينية اختتمت فعاليات القمة دون التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن حرائق غابات الأمازون.



وعلى صعيد متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن المحميات الطبيعية في الأمازون التي تشكل 1% من مساحة الغابات لم يتضرر أي منها حتى الآن من هذه الحرائق.



يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه البرازيل لانتقادات دولية متنامية بسبب عشرات الآلاف من حرائق الغابات التي التهمت حصتها البالغة 60% من غابات الأمازون هذا العام.



واندلعت حرائق الغابات في أعقاب اتخاذ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خطوات لفتح المزيد من الغابات المطيرة أمام التعدين والزراعة، حيث تشير بيانات الأقمار الصناعية إلى أن وتيرة إزالة الغابات تتزايد بشكل سريع في واحدة من أكثر المناطق تنوعًا من حيث التنوع البيولوجي في العالم.