حافلة الزمالك في طريقها للإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقر القلعة البيضاء منذ قليل متجهة إلى الإسكندرية.



وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدًا الأحد في نهائي كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور ٢٠ ألف مشجع.



وتجمع لاعبو الزمالك في مقر النادي الأبيض، للتوجه إلى الإسكندرية، في الحافلة الخاصة بالفريق.



ويخوض الفريق الأبيض المباراة بقائمة تضم كلا من محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وإمام عاشور ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي و مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب.



ويغيب عن الفريق كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي ومحمد حسن لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر لأسباب فنية.



ويختتم الزمالك تدريباته اليوم السبت على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب، استعدادا للمباراة المهمة والمرتقبة.