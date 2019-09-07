ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حافلة الزمالك في طريقها للإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:05 م
حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
إسراء أشرف
غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقر القلعة البيضاء منذ قليل متجهة إلى الإسكندرية.

وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدًا الأحد في نهائي كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور ٢٠ ألف مشجع.

وتجمع لاعبو الزمالك في مقر النادي الأبيض، للتوجه إلى الإسكندرية، في الحافلة الخاصة بالفريق.

ويخوض الفريق الأبيض المباراة بقائمة تضم كلا من محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وإمام عاشور ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي و مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب.

ويغيب عن الفريق كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي ومحمد حسن لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر لأسباب فنية.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم السبت على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب، استعدادا للمباراة المهمة والمرتقبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غياب حازم وبوطيب.. قائمة الزمالك لـ مباراة الأهلى فى القمة 118

غياب أوناجم وتواجد كهربا.. الزمالك يعلن قائمته الأفريقية

صفقات الزمالك الجديدة تنتظم في تدريبات الفريق

الزمالك يختتم استعداداته لمباراة ديكاداها بطل الصومال ببرج العرب الليلة

ميتشو يصدم كريم بامبو قبل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة

الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

ترشيحاتنا

مكشوف الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في إيطاليا

حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

حفيد مؤسس الإخوان يعترف بممارسة الزنا

6 كلمات تجعل لك كنزا من كنوز الجنة.. تعرف عليها

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تولي فايلر مهمة الفريق..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين .. ياسمين رئيس بإطلالة بسيطة على الأريكة

بـ وجه القطة..دنيا سميرغانم بإطلالة بريئة..والجمهور: كيوت

تشبه الكاوبوي.. مايا دياب تظهر بـ إطلالة غريبة في كليب يابا يابا