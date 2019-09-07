4 مواجهات نارية تنتظر برشلونة خلال سبتمبر فى الدورى الإسبانى.. اعرف مواعيدها

يخوض فريق برشلونة بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي 4 مواجهات قوية خلال شهر سبتمبر الجارى، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2019 - 2020.





ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 3 نقاط فقط، بينما يتصدر إشبيلية وأتلتيكو مدريد ترتيب البطولة المحلية برصيد 6 نقاط لكل منهما غير أن الأول يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط.





ويستعرض صدى البلد مواعيد المباريات :





1- برشلونة × فالنسيا





يفتتح فريق برشلونة مبارياته في شهر سبتمبر بمواجهة صعبة ضد فريق فالنسيا على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر





2- برشلونة × غرناطة





ثاني مباريات برشلونة خلال شهر سبتمبر ستكون ضد فريق غرناطة علي ملعب "لوس كارمينيس" في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 21 سبتمبر، وهى مباراة أقل صعوبة بالنسبة للفريق الكتالوني.





3- برشلونة × فياريال





يستضيف فريق برشلونة فياريال في ثالث مبارياته خلال "سبتمبر"، علي أرضية ملعب "كامب نو" في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر.





4- برشلونة × خيتافي



