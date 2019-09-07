تعرف على طلب الناظر من يسيتش في الإسماعيلي

اجتمع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع المدرب الصربي ميودراج يسيتش، قبل مواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي، في المباراة المقرر إقامتها يوم 13 سبتمبر القادم، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.



وطلب إبراهيم عثمان من يسيتش بعودة روح الزمن الجميل للدراويش وذلك باستنساخ جيل مميز للنادي الإسماعيلي خاصة بعد التعاقد هذا الصيف مع صفقات قوية وتجديد عقود بعض لاعبي الإسماعيلي القدامى.



وكان النادي الإسماعيلي تعاقد مع عدد مميز من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ودونجا وكماتشو من الزمالك وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية والعراقي همام طارق، هذا بالإضافة إلى تمديد عقود عدد من اللاعبين أبرزهم عبد الرحمن مجدى ومحمد مجدي وباهر المحمدي.



من جانبه يطمح مسؤولو النادى الإسماعيلى من المدير الفني بناء جيل جديد للدراويش مثل جيل النحاس ومحمد بركات وإسلام الشاطر ومحمد حمص.