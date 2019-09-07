ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على طلب الناظر من يسيتش في الإسماعيلي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:06 م
يسيتش مدرب الإسماعيلي
يسيتش مدرب الإسماعيلي
حبيبية معتز
اجتمع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع المدرب الصربي ميودراج يسيتش، قبل مواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي، في المباراة المقرر إقامتها يوم 13 سبتمبر القادم، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.

وطلب إبراهيم عثمان من يسيتش بعودة روح الزمن الجميل للدراويش وذلك باستنساخ جيل مميز للنادي الإسماعيلي خاصة بعد التعاقد هذا الصيف مع صفقات قوية وتجديد عقود بعض لاعبي الإسماعيلي القدامى.

وكان النادي الإسماعيلي تعاقد مع عدد مميز من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ودونجا وكماتشو من الزمالك وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية والعراقي همام طارق، هذا بالإضافة إلى تمديد عقود عدد من اللاعبين أبرزهم عبد الرحمن مجدى ومحمد مجدي وباهر المحمدي.

من جانبه يطمح مسؤولو النادى الإسماعيلى من المدير الفني بناء جيل جديد للدراويش مثل جيل النحاس ومحمد بركات وإسلام الشاطر ومحمد حمص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. الإسماعيلى ينجح في ضم بيكيتي حتى 2022

بقيادة ميودراج يسيتش.. إعلان التشكيل الكامل للجهاز الفني لـ الإسماعيلي

صائد بطولات.. السيرة الذاتية لـ الصربى ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد

ميودراج يسيتش: سعيد بتدريب الإسماعيلي وسأعمل على تطوير الفريق

للوقوف على نقاط القوة والضعف.. أول طلبات الصربي يسيتش من الإسماعيلي

الانضباط والجاهزية.. تفاصيل تعرف جلسة مدرب الإسماعيلي يسيتش مع اللاعبين في مران اليوم

ترشيحاتنا

حقيقة اغتيال العالم النووي المصري .. سفيرنا بالمغرب يحسم الجدل

مصرع ضابطين شقيقين أطاحت بهما سيارة على الطريق الإقليمي شبرا – بنها

في أسوأ أداء أسبوعي للدولار.. البرلمان: انخفاض أسعار هذه السلع قريبا

تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب

عقابة عنده ربه.. قاضي اقتحام الحدود: محمد مرسي كان يستاهل العقاب ولكن توفى.. شاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

بفستان تايجر فوق الركبة.. رانيا يوسف بإطلالة جديدة مع بناتها

قبل الدراسة .. 10 افكار لإطلالة عملية وأنيقة بـ الجامعة