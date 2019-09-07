كأس أفريقيا لرواد الأعمال تواصل استقبال أفكار شباب القارة السمراء

تواصل جائزة كأس أفريقيا لرواد الأعمال استقبال الأفكار ونماذج المشروعات المرشحة من قبل شباب القارة السمراء لنيل الجائزة من خلال موقعها الإلكتروني، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الثاني لقمة القادة المصريين "فينجر برينت" الذي يعقد مرة واحدة سنويًا، والذي عقد في مارس 2019 بمشاركة ورعاية 9 وزراء مصريين منهم وزارات التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد الصناعات المصرية، إضافة إلى مشاركة 28 سفارة عربية وأفريقية وبحضور أكثر من 1500 من الشباب والشخصيات العامة وكذلك المؤسسات والشركات في مختلف المجالات.





تزامن إطلاق جائزة كأس أفريقيا لرواد الأعمال مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي بهدف المساهمة في دعم جهود الدولة المصرية في تعميق أواصر العلاقات وتعزيز قنوات الإتصال غير الرسمية مع أبناء القارة في مختلف المجالات، وفي إطار السعي المشترك مع الوزارات والشركاء المعنيين لفتح قنوات داعمة لشباب القارة المتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، وقد أطلقت مؤسسة تروس مصر للتنمية -بيت الخبرة الموثوق به لتنسيق الشراكة نحو التنمية المستدامة والعمل على تطوير وتوفير الأدوات والحلول المبتكرة لتحقيق شراكات ذات قيمة مضافة مؤثرة في القارة السمراء- الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة https://africancup-ent.com/apply-now/ وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين لتسهيل آلية التسجيل فيها على أبناء القارة الأفريقية.





وتعد جائزة "كأس أفريقيا لرواد الأعمال" واحدة من أهم الجوائز التشجيعية لشباب القارة الأفريقية من رواد الأعمال في مختلف القطاعات بهدف المساهمة في خلق عالم أفضل أكثر ديناميكية وإبداعًا، والتي تسعى لتزويدهم بالعديد من المهارات والخبرات والأدوات من خلال التدريب وكذلك توفير الموارد اللازمة لبدء تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.



