بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور

عاد العمال إلى عملهم في مستشفى سمالوط العام بعدما انتقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدم وجود عمال، وقال متسائلا: "هو مفيش عمال ليه، ولا علشان الزيارة، ده غير مقبول، معندناش وقت نضيعه، والعمل ميقفش فى المشروع".



وكان قد تفقد رئيس الوزراء اليوم خلال زيارته لمستشفى سمالوط النموذجى ولاحظ غياب العمال بالمستشفى، موجها حديثه للمسئول عن تنفيذ المستشفى بضرورة استمرار العمل المتواصل بالمستشفى لإنجاز الأعمال بها



وكان قد تم البدء في مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام في عام 2016، بمساحة إجمالية 9630م2، وتشغل فيه المباني الطبية مساحة قدرها 1536م، فيما تشغل مساحة المباني الخدمية 585 م2، مشيرة إلى أن المستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية؛ حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.



ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة، وتم تخصيص جزء من هذا الطابق لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.