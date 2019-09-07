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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المعايير تثير بلبلة.. الجنايني يكشف حقيقة تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:31 م
منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسرى غازى
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة حقيقة تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى الذى تمت إقالته عقب خروج منتخب مصر الوطنى من نهائيات بطولة أمم إفريقيا.

وقال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ملف المدرب الوطنى لم يحسم بعد واللجنة المؤقتة تمتلك العديد من الأسماء وإيهاب جلال ضمن المرشحين لتولى مهمة تدريب الفراعنة الكبار.

وأضاف: سيتم الإعلان عن إسم مدرب منتخب مصر الوطنى بعد الاستقرار عليه من قبل اللجنة المؤقتة كاملة وفقا لمعايير علمية لإختيار خليفة آجيرى وتولى المهمة لقيادة الفراعنة الكبار فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.

ورفض عمرو الجنايني الإفصاح عن المعايير المقرر أن يتم وفقا إليها إختيار مدرب المنتخب الأول وقال : لو أعلنت مثلا إختيار المدرب وفقا لمعيار السن سيعلم الجميع ان ذلك المعيار ينطبق على أحد المرشحين وسيثير بلبلة فى الوسط الرياضي.

يذكر أن منتخب مصر الوطنى سوف يشارك فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 فى إطار المجموعة السابعة رفقة منتخبات توجو وجزر القمر وكينيا.

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المعايير تثير بلبلة.. الجنايني يكشف حقيقة تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

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