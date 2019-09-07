أحمد موسى: أحرار نيويورك عملوا الجلاشة مع الإرهابي بهجت صابر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على ضرب الإرهابي بهجت صابر في نيويورك على قفاه:" احرار نيويورك عملوا الجلاشة مع الإرهابي الإخواني وبعد ضربه بالقفا مكنش عارف يقعد".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإرهابي ده بلطجي يقف على أبواب الملاهي الليلية في نيويورك".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي بهجت صابر دخل المستشفى عشان يكشف على قفاه ويعمل كام غرزة ويطمن على نفسه".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لازم الإرهابي ده يعرف أنه ليس بعيدا عن الأحرار في كل مكان في العالم ودول علموا عليه جامد".

