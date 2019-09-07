روي أندرسون أفضل مخرج في فينيسيا السينمائي

نال المخرج روي اندرسون جائزة افضل المخرج عن فيلمه endlessness في ختام الدورة ال٧٦ من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.



وانطلقت فعاليات المهرجان الايطالي يوم ٢٨ اغسطس الماضي والتي شهدت حضور كبير لنجوم السينما العالمية.



فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.

