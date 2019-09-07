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رياضة

صلاح محسن يضيف الهدف الرابع لـ منتخب مصر الأوليمبي أمام السعودية.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:40 م
صلاح محسن
صلاح محسن
أحمد هاني - حسن العمدة
عزز صلاح محسن من تقدم مصر الأوليمبي على نظيره السعودية ليحرز رابع الأهداف لتصبح النتيجة 4-1 ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "استاد السويس".

وأحرز صلاح محسن مع بداية الشوط الثاني من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق رمضان صبحي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها صلاح محسن بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك على يمين المرمى.

ونجح رمضان صبحي في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء فشل الحارس في التصدي لها للمرة الثانية بعد إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء.

ونجح أبو الفتوح لاعب سموحة والزمالك السابق في احراز ثالث الأهداف من كرة صاروخية يسارية من خارج منطقة الجزاء عجز حارس السعودية في التصدي لها.

وجاء هدف تقليص الفارق من ركلة ركنية للمنتخب السعودي نفذت بتمريرة قصيرة للخلف ثم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها عبدالإله علي العمري دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس عمر رضوان على يمين المرمى.

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