برج خليفة فضائي يقترب من الاصطدام بالأرض

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تحذيرا من اقتراب كويكب ضخم بحجم برج خليفة الإماراتي من الأرض، في يوم 14 من سبتمبر الجاري.



وقالت الوكالة إن الكويكب يسير نحو الأرض بسرعة تقدر لـ14.361 ميلا في الساعة، فيما لا توجد حتى الآن آلية دفاعية لحماية الأرض من تعرضها لاصطدام الكويكبات.



وأكدت الوكالة أن كل المؤشرات تفيد بوصول الكويكب إلى الأرض في غضون أسبوع.



وأشارت إلى أن الكويكب الذي يسمى "2000 QW 7" تم رصده منذ شهر يونيو الماضي، وقطره 650 مترا، وطوله يماثل طول برج خليفة في دبي - 828 مترا تقريبا- ويبعد عن الأرض مسافة 5.3 ملايين كم.