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رياضة

يوم جميل.. أحمد شوبير يعلق على مشاركة ابنه مع المنتخب الأوليمبي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:16 ص
مصطفى احمد شوبير
مصطفى احمد شوبير
محمد بدران
عبر الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته بعد مشاركة نجله مصطفى شوبير لاعب النادى الاهلى في مبارة منتخب مصر الاوليمبي مع منتخب السعودية التي اقيمت أمس.

ونشر أحمد شوبير صورة لنجلة عبر "تويتر" وعلق قائلًا: "‏يوم جميل.. يوم سعيد في حياتي بعد مشاركة ابني مصطفى في لقاء مصر والسعودية مع المنتخب الأوليمبي".

وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا على نظيره السعودية بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "استاد السويس".

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يوم جميل.. أحمد شوبير يعلق على مشاركة ابنه مع المنتخب الأوليمبي
يوم جميل.. أحمد شوبير يعلق على مشاركة ابنه مع المنتخب الأوليمبي

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