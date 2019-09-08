أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر إلى 704 جنيهات للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019 والتي جاءت على النحو التالي:



أسعار الذهب اليوم 8 - 9 – 2019



وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 – 2019 على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 24



وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 805 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 21



أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد بلغ 704 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 18



أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 605 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب



أما سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019 فقد بلغ 5632 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم 8- 9 – 2019 في المحافظات



كما يشهد سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا، حيث قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه باختلاف المحافظة.



سعر مصنعية جرام الذهب



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

