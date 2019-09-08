اليوم.. مصر للطيران تعلن رسميا انضمام طائرة A220 إلى أسطولها الجوي

تعلن مصر للطيران، اليوم الأحد، خلال احتفالية رسمية، استلام أولى طائراتها "إيرباص 300-220" ، التي وصلت القاهرة أمس السبت، قادمة من مصنع "ميرابيل" في كندا، ضمن صفقة الـ 12 طائرة التي تعاقدت عليها الشركة، لتشغيلها على الرحلات الأقليمية والداخلية.



من المقرر أن يحضر الاحتفالية، المقامة في مطار القاهرة الدولي، قيادات وزارة الطيران المدني وعدد من سفراء الدول بالقاهرة.



تعد الطائرة "إيرباص 300-220" ، هى الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة ، يتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية ، تكون بديلا عن طائرات "إكسبريس" العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية.



يتميز طراز A220 بكفاءة عالية فى استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6،300 كم).



يذكر أن إيرباص سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات فى كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذى يبرهن على القدرة الكبيرة الذى يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".