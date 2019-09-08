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إلهام أبو الفتح
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إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة يتصدر نشرة البلد.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
ثانوية عامة
ثانوية عامة
ندى فتح الله
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
- منسق التأمين الصحي: تسجيل أكثر من 400 ألف مواطن في المنظومة الجديدة حتى الآن.
- مكتب التنسيق يعلن اليوم نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.
- المالية: حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون الجديد.
- كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الدمج شائعة هدفها تحريض العاملين بالصحف القومية.

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