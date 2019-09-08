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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسود وفوق الركبة.. جوهرة تتألق فى أحدث إطلالة لها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
جوهرة
جوهرة
قسم المرأه
نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صورا جديدة لها فى story لها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة كعادتها.

وظهرت جوهرة في فستان أسود مجسم بدون قصات قبل حدود الركبة، مع صندل صيفي بكعب عالٍ ذهبى اللون ونسقت معه شنطة سوداء اللون.

أما عن المكياج، فقد اختارت جوهرة مكياجا بسيطا يلائم بشرتها، وتركت شعرها الطويل منسدلًا على ظهرها، وهي التسريحة التي تفضلها دومًا.

ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات، بل اكتفت بارتداء سلسلة رقيقة جاءت متناسقة مع إطلالتها.

إليكم الصور..
أسود وفوق الركبة.. جوهرة تتألق فى أحدث إطلالة لها
أسود وفوق الركبة.. جوهرة تتألق فى أحدث إطلالة لها
أسود وفوق الركبة.. جوهرة تتألق فى أحدث إطلالة لها

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أسود وفوق الركبة.. جوهرة تتألق فى أحدث إطلالة لها

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