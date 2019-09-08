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نقيب الفلاحين: قرار حظر استيراد الدواجن أنقذ الصناعة المحلية من الانهيار.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
الدواجن
الدواجن
مي محمد
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قرار حظر استيراد الدواجن أنقذ الصناعة الدواجن المصرية " المحلية " من الانهيار، بعد تدني الأسعار بصورة كبيرة خاصة انخفاض أسعار اللحوم الحمراء ولم يكن هناك إقبال على الدواجن، وبالتالي انخفضت سعر الدواجن.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أن انخفاض سعر الدواجن أثر على سعر التكلفة مما دفع أصحاب محال الدواجن بيع الدواجن بأقل من التكلفة.

ولفت إلى أن جاءت التوجهات السياسية بعمل توازن كبير بشأن الدواجن والرجوع هذا الأمر إلى مكانة الصحيح، منوها إلى أن قرار حظر استيراد الدواجن سيعمل على استقرار أسعار الدواجن بحيث يكون هناك هامش ربح للمربي.

وأكد أن أسعار الدواجن لم ترتفع بشكل كبير على المواطنين، نظرا لأن مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، حيث تنتج مصر ما يقرب من مائة مليون طائر سنويا، مضيفا أن مصر لا تحتاج للاستيراد نهائيا.

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