نفسي أبطل أقول رأيي.. أمير طعيمة يوجه رسالة لمهاجميه

نفسي أخد برأي أصحابي و أبطل أقول رأيي في أي حاجة، انا بفضل الله عايش كويس و ناجح في شغلي، ليه ما أبقاش صامت زي معظم الناس و ما أدخلش في حوارات مع بعض الجهلاء اللي مش عارفين يعني إيه حرية الرأي

أوعدكم أحاول حتي لو مش مقتنع إن الفنان يبقي منفصل عن الواقع المحيط عشان يكسب جمهور اكتر — Amir Teima (@AmirTeima) September 8, 2019

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن استيائه من الهجوم الذي يتعرض له من بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ الجهلاء وأنصار عدم احترام حرية الرأي في تغريدة مثيرة للجدل نشرها بحسابه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.وغرد أمير طعيمة قائلا: "نفسي أخد برأي أصحابي و أبطل أقول رأيي في أي حاجة، انا بفضل الله عايش كويس و ناجح في شغلي، ليه ما أبقاش صامت زي معظم الناس و ما أدخلش في حوارات مع بعض الجهلاء اللي مش عارفين يعني إيه حرية الرأي".وأضاف: "أوعدكم أحاول حتي لو مش مقتنع إن الفنان يبقي منفصل عن الواقع المحيط عشان يكسب جمهور اكتر".يشار إلى أن أمير طعيمة سيتعاون مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد من خلال أغنية "حبة اهتمام".