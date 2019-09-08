نفسي أبطل أقول رأيي.. أمير طعيمة يوجه رسالة لمهاجميه

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن استيائه من الهجوم الذي يتعرض له من بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ الجهلاء وأنصار عدم احترام حرية الرأي في تغريدة مثيرة للجدل نشرها بحسابه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
وغرد أمير طعيمة قائلا: "نفسي أخد برأي أصحابي و أبطل أقول رأيي في أي حاجة، انا بفضل الله عايش كويس و ناجح في شغلي، ليه ما أبقاش صامت زي معظم الناس و ما أدخلش في حوارات مع بعض الجهلاء اللي مش عارفين يعني إيه حرية الرأي".
وأضاف: "أوعدكم أحاول حتي لو مش مقتنع إن الفنان يبقي منفصل عن الواقع المحيط عشان يكسب جمهور اكتر".
يشار إلى أن أمير طعيمة سيتعاون مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد من خلال أغنية "حبة اهتمام".
وغرد أمير طعيمة قائلا: "نفسي أخد برأي أصحابي و أبطل أقول رأيي في أي حاجة، انا بفضل الله عايش كويس و ناجح في شغلي، ليه ما أبقاش صامت زي معظم الناس و ما أدخلش في حوارات مع بعض الجهلاء اللي مش عارفين يعني إيه حرية الرأي".
وأضاف: "أوعدكم أحاول حتي لو مش مقتنع إن الفنان يبقي منفصل عن الواقع المحيط عشان يكسب جمهور اكتر".
يشار إلى أن أمير طعيمة سيتعاون مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد من خلال أغنية "حبة اهتمام".
نفسي أخد برأي أصحابي و أبطل أقول رأيي في أي حاجة، انا بفضل الله عايش كويس و ناجح في شغلي، ليه ما أبقاش صامت زي معظم الناس و ما أدخلش في حوارات مع بعض الجهلاء اللي مش عارفين يعني إيه حرية الرأي— Amir Teima (@AmirTeima) September 8, 2019
أوعدكم أحاول حتي لو مش مقتنع إن الفنان يبقي منفصل عن الواقع المحيط عشان يكسب جمهور اكتر