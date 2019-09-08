عرسان جداد ومد ايده عليا.. حبس ربة منزل طعنت زوجها بعد وصلة هزار بينهما بـ العمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بينهما تحولت إلي مشاجرة وانتهت بجريمة قتل.





وأسفرت التحقيقات التي باشرها أحمد منصور وكيل نيابة العمرانية بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية أن الجثة لذكر عمره 40 عامًا مصابًا بطعنة في الصدر بسكين، أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وأجرت تحقيقا موسعا مع المتهمة.





وقرّرت المتهمة في أقوالها بتحقيقات النيابة أنها تزوجت من المجني عليه نجل خالها منذ قرابة 6 أشهر وأثناء جلوسهما أمس وفي وصلة مزاح بينهما قام زوجها بضربها فنهرته وطلبت منه عدم المزاح بالضرب ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة أسرعت علي إثرها إلي المطبخ واستلت سكيناً سددت له به طعنة بالصدر ما أدي إلي مقتله.



