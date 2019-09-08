ياسمين علي تعلن نفاد تذاكر حفلها الغنائي في ساقية الصاوي

أعلنت الفنانة ياسمين علي عن نفاد تذاكر حفلها بـ ساقية الصاوي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.
ونشرت ياسمين صورة لـ بوستر الحفل وعلقت،قائلة:"انتهاء تذاكر حفل يوم الخميس القادم علي مسرح الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك , الحفل الساعة 8مساء".
وهذه ليست المرة الأولي التي تحيي فيها المطربة ياسمين علي حفلا غنائيا علي مسرح ساقية الصاوي ، حيث أحيت سلسلة حفلات مختلفة ومميزة خلال الاربع سنوات الماضية مما جعل هناك ترابط عجيب بين ياسمين علي وبين جمهور ساقية الصاوي ، وكان معظم حفلاتها كاملة العدد.
جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين علي هو فيديو كليب فرصه تتغير، حب زمان، يابتاع الورد ، وأغنية اتفائلوا بالخير تتر مسلسل امر واقع.