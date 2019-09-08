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فن

ياسمين علي تعلن نفاد تذاكر حفلها الغنائي في ساقية الصاوي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
ياسمين علي
ياسمين علي
شروق ابراهيم
أعلنت الفنانة ياسمين علي عن نفاد تذاكر حفلها بـ ساقية الصاوي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.

ونشرت ياسمين صورة لـ بوستر الحفل وعلقت،قائلة:"انتهاء تذاكر حفل يوم الخميس القادم علي مسرح الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك , الحفل الساعة 8مساء". 

وهذه ليست المرة الأولي التي تحيي فيها المطربة ياسمين علي حفلا غنائيا علي مسرح ساقية الصاوي ، حيث أحيت سلسلة حفلات مختلفة ومميزة خلال الاربع سنوات الماضية مما جعل هناك ترابط عجيب بين ياسمين علي وبين جمهور ساقية الصاوي ، وكان معظم حفلاتها كاملة العدد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين علي هو فيديو كليب فرصه تتغير، حب زمان، يابتاع الورد ، وأغنية اتفائلوا بالخير تتر مسلسل امر واقع.

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