استعرضوا بدراجتهم الكهربائية.. القبض على 3 صبية ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 صبية بآداء حركات إستعراضية بإستخدام دراجات كهربائية بأحد الشوارع ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطل ، طالبان –مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو وإستئجار الدراجات من (شخصين "مقيمان بدائرة المركز) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهم (9 دراجات "من بينهم الدراجات الظاهرين بمقطع الفيديو").

تم التحفظ على الدراجات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومالكيها.