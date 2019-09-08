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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على معلقي مباراة بيراميدز والزمالك بنهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز - لقطة أرشيفية
القسم الرياضي
يلتقي فريقا بيراميدز والزمالك اليوم، في مباراة ماراثونية على بطولة كأس مصر، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي، حيث يأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

ويكشف صدى البلد أسماء المعلقين على مباراة اليوم:.

- يعلق مدحت شلبي عبر قناة النيل الرياضية.

- يعلق حاتم بطيشة على قناة أون سبورت.

- يعلق مؤمن حسن على قناة تايم سبورت الأرضية.

- يعلق أيمن الكاشف على إذاعة أون سبورت.

- يعلق محمد عفيفي عبر إذاعة الشباب والرياضة.

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