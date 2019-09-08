شارع مصر.. قطعة جمالية على كورنيش المنيا.. 38 محلا تجاريا و33 عربة مأكولات للوجبات السريعة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل قانونية

شارع مصر يزين كورنيش المنيا

يوفر فرص عمل للشباب ويقضى على ظاهرة اشغالات الطرق

تسليم 18 محلًا مؤخرًا وجار التجهيز حاليًا لتسليم 20 محلًا أخرى للشباب

وقال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن هذا المشروع مُجهز لاستقبال مشروعات تجارية، وهو مخصص للمشاة فقط بغرض التسوق والتنزه للأسر المصرية والسياحة الوافدة، حيث يحتوي على أنشطة تجارية مختلفة تشمل ملابس وإكسسوارات، بجانب المأكولات السريعة.





شارع مصر اسم انتشر في الفترة الأخيرة في محافظات مصر لتوفير فرص عمل للشباب، وفي محافظة المنيا يعد مشروع شارع مصر من أهم المشروعات الصغيرة التي نفذتها المحافظة لشباب الخريجين.مشروعات صغيرة برؤية حضارية جديدة لتوفير فرص عمل، فعلى كورنيش النيل بمحافظة المنيا نفذت المحافظة مشروع شارع مصر لدعم الشباب وتوفير فرص عمل في إطار قانوني.بطول 210 أمتار وعرض 10 أمتار أنشئ شارع مصر بالمنيا ببعد جمالي وحضارى لسهولة التحرك واستقبال بجانب تخصيص أماكن انتظار للسيارات.وأوضح الدكتور محسن أحمد، مصمم المشروع، أن هذا المشروع تم تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث تم إنشاء 38 محلًا تجاريًا بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة.وأضاف أنه تم تسليم 18 محلًا مؤخرًا، وجار التجهيز حاليًا لتسليم 20 محلًا أخرى للشباب، ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير التقديم وذلك في غضون 10 أيام.وأوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية، أنه تم تطوير المنطقة المجاورة للكورنيش بمدخل دماريس وتخصيص الشارع للمشاة فقط، بحيث يحتوى على عدد من المحلات التجارية تتفاوت من حيث المساحات، على أن يخصص جانب من الشارع للنشاط التجاري المتنوع، أما الجانب الآخر فقد تم تخصيصه لنشاط المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تخصيص عربات لأنشطة متنوعة.وقال المهندس هشام توفيق إنه تم تمت مراعاة البعد الجمالي والحضاري للتصميمات المقدمة، وكذلك سهولة التحرك والتسوق للمواطنين بجانب تخصيص أماكن انتظار للسيارات، كما تمت مراعاة زيادة المسطحات الخضراء وأحواض الزهور وإقامة طرقات للتنزه ولعب الأطفال، علاوة على إقامة نافورة وتخصيص منطقة للعب الأطفال واستغلال الجزء السفلي للكورنيش ضمن منطقة التطوير الاستغلال الأمثل بما لا يتعارض مع طبيعة المكان.