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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة عروض شراء محمد الشناوي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:32 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبدالحكيم ابو عليم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يصل للنادي أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

جاء ذلك ردا على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية فجر الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.

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