تعرف على سعر شقق سكن مصر المقرر طرحها خلال أيام.. خدمات

تعتزم وزارة الإسكان طرح وحدات ضمن مشروع سكن مصر للإسكان المتميز بمساحات من 106 إلى 118 مترا مربعا بـــ7 مدن جديدة خلال الشهر الجارى.



وكشفت مصادر بالوزارة، عن أن المدن المتاح بها وحدات لمشروع سكن مصر هى " المنيا الجديدة، "ناصر" غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة".



وتابعت المصادر، أن سعر المتر بوحدات سكن مصر لمدينتى غرب ناصر بأسيوط وغرب قنا لن يتجاوز سعر الطرح السابق الذى سجل 3440 جنيها للمتر، بخلاف 1.5% رسوم إدارية ومجلس الأمناء، وبخلاف 5% وديعة الصيانة، ونفس السعر تقريبا لمدينة المنيا الجديدة التى سجلت فى الطرح السابق 3400 جنيه للمتر، ومن المتوقع ألا يتجاوز سعر المتر بالفشن الجديدة نفس القيمة.



أما العلمين الجديدة فمن المتوقع، أن تسجل سعر 5 آلاف جنيه للمتر تقريبا، لأنها سجلت فى الطرح الأول 4810 جنيهات للمتر والزيادات السعرية المتوقعة بها لن تتجاوز 5% إلى 10%، أما المنصورة الجديدة، فمن المتوقع أن تصل إلى 7 آلاف جنيه للمتر نظرا للطلب الكبير على الوحدات السكنية بها ولطونها المدينة الأكثر تميزا بالدلتا بشكل عام وتتميز بكونها تتوسط الدلتا وتطل على البحر المتوسط.



وأخيرا القاهرة الجديدة، التى تشهد دائما أعلى معدلات للإقبال على حجز الوحدات السكنية والأراضى من الأفراد مهما كانت الأسعار.



وأكدت المصادر أن سعر المتر بالطرح الجديد سيسجل 7 آلاف جنيه لأن أقرب طرح للوحدات كان لسكن مصر بمدينة الشروق وسجلت 6700 جنيه للمتر.