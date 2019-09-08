مسئول التمريض بمستشفى العباسية النفسية.. تاجر أعضاء بشرية ومتهم في غسيل أموال

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لارتكابه جريمة غسيل أموال بلغت 600 ألف جنيه والمتحصلة من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل مع الاعضاء البشرية وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون.

جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم استثمر مبلغ مقداره أربعة وثمانين ألف و خمسمائة جنيه مصري و كذا شراء السيارة بمبلغ نقدي مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مني ۳۰۰ الف جنيه مصري و أودع جانبا مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي (10 آلاف دولار أمريكي ) بحساب التوفير الا ستثماري بالدولار الأمريكي الخاص به لدى بنك بركة مصر في مصر الجديدة تم ربط بموجبهم وديعة ( صك البركة الخماسي ) وآودع مبلغ خمسين ألف و مائة و خمسة و خمسين جنيه مصري بحساب التوفير الاستثماري بالجنيه المصري الخاص به طرف ذات البنك وقام بتحويله إلى حسابه الجاري طرف ذات البنك وأضافت إليهم بالحساب الأخير إيداع نقدي بمبلغ أربعة وعشرين ألف ومائتي جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين ألف (30 ألف جنيه مصري) بموجب عملية تحصيل شيك بهذا المبلغ أعقبتها سحب قيمة هذا المبلغ، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.



