ورش تدريب بيانو وصولفينج ورسم حر.. بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الانشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشتين تدريبات البالية للكبار والصغار، ورشتين تدريبات الكمان والصولفيج الغربي وتدريبات الفنون الشعبية للكبار والصغار إلى جانب ورشتين تدربيات البيانو ورسم للكبار لعمل طبيعة مبسطة باستخدام الالوان المختلفة، بينما ناقشت مكتبة البحر الأعظم قصة "أين تذهب القمامة" ودارت عن كيفية تدوير القمامة إلى خامات ينتفع بها الناس، بجانب إقامة مسابقه في المعلومات العامة ومطالعه الرواد على قصص وألعاب فك وتركيب، بالإضافة إلى عرض فيلم بعنوان "مصباح علاء الدين"، كما أقامت مكتبة سقاره ورشة تعليم وتحسين الخط العربي وكيفية الكتابة الصحيحة.



وأقام كل من مكتبة الطفل والشباب بالاقواز وبيت ثقافة الباويطي ورشة فنية عن عيد الفلاح للأطفال، بينما أقامت مكتبة دور التربية ورشة فنية لعمل مقلمة علي شكل ارنب باستخدام الزجاج البلاستيك والفوم جليتر للاطفال، كما أقام كل من بيت ثقافه صفط اللبن ومكتبة الشيخ زايد ورشه رسم وتلوين رسومات مطبوعه باستخدام الألوان المختلفة للاطفال، كذلك نفذت مكتبة بولاق الدكرور ورشة فنية لعمل ميدالية باستخدام الفوم جليتر للأطفال.



ونفّذ مركز أحمد عرابي ورشة فنون تشكيلية لتصميم مروحة ورقية للاطفال، ونظم كل من مكتبة كفر حكيم ومكتبة منشأة البكاري ومكتبة الناصرية ومكتبة اطفيح مسابقة في المعلومات العامة للاطفال، بينما نظمت مكتبة الكوم الاحمر مسابقة في الشطرنج للأطفال، كما ناقش قصر ثقافة البدرشين كتاب هدية عم أمين من سلسلة قطر الندى وتناولت فيها حصول عم امين علي هديه وهي الحج وفرح جيرانه وتهنئة التليفزيون بحصوله على الجائزة، بينما عقدت مكتبة ساقية مكي حوار مع الرواد عن كيفية الاستفاده من الأجازه الصيفيه ودارت عن اهمية تنظيم الوقت والاهتمام بمتابعة الانشطه الثقافية، كما ناقش بيت ثقافة المناجم كتاب إسماعيل الذبيح للكاتب احمد برائق.



وعقد بيت ثقافة طموة محاضرة بعنوان اهمية الزراعة فى مصر ودارت عن أهمية الزراعة بالنسبة للفلاح المصرى وما تقوم عليه من اعمال وانواع المحاصيل الزراعيه فى فصل الصيف والشتاء وما تقوم عليه من صناعات مهمة للدولة وتساعد فى الإقتصاد، كما عقد بيت ثقافة الصف أمسية شعرية بعنوان طلع البدر علينا وتناولت بعض القصائد الشعرية في رحلة الهجره النبويه وبعض القصائد في مدح الرسول "ص"، كما عقد بيت ثقافة اوسيم حوار مع الرواد عن الزواج المبكر.