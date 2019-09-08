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أخبار البلد

بعد انتحار مواطن.. انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:16 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
أحمد أبوشوشة
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه فى تمام الساعة ١٠:١٠ صباحا وأثناء دخول قطار رقم ١٦٠ رصيف محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة بالخط الثانى، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقى بنفسه أمام القطار ولم يتمكن من تفاديه مما أدى إلى دهسه.

على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة إلى مكان الحادث وتم رفع الجثة من على السكة بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، وتم تسيير حركة القطار بعد تأخرها ١٠ دقائق فقط، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وأعلنت الشركة في بيانها أن حركة القطارات تعمل بانتظام وبشكل طبيعي بخطوط المترو الثلاثة.

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