هانى شاكر ينشر صورة من تونس.. والجمهور: أعلى إحساس

نشر الفنان هاني شاكر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من مهرجانات مدنين بـتونس.وعلق عليها قائلا: "من سهرتي الرائعة في مهرجان مدنين مع جمهور تونس الرائع".وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي:"انا كنت من الحاضرين هذا المهرجان و كتيييير استمتعت"" اجمل صوت بلنسبه الي""الله يحفظك و يعطيك طوله العمر "" اعلى احساس ف الغناء "ومن آخر أخبار الفنان هاني شاكر أنه انتهي من تسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "بينا" في استديو "إم ساوند" وهي من ألحان أحمد زعيم وكلمات الشاعر أحمد قطوط وتوزيع توما وهندسة صوت هاني محروس.ولأول مرة يؤدي الفنان هاني شاكر أغنية باللهجة الإسكندراني وتقول كلماتها: "بينا حبيبي الهوا بينادينا .. بينا نحضن قلوبنا بإيدينا.. نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا.. نشيلوا غرامنا في عنينا".