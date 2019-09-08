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فن

هـدى سعـد تـطلـق كليب أغـنية فارس الحبيب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:05 م
هدى سعد
هدى سعد
نورا نبيل
أطلقت النجمة المغربية هدى سعد أحدث أعمالها الفنية، فيديو كليب أغنيتها الجديدة " فارس الحبيب "، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

" فارس الحبيب " من كلمات وألحان هدى سعد، وتوزيع أسامة سامي أما فيديو كليب من إخراج أمين مرتضى.

شوقت هدى جمهوها على إنستجرام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشرها البرومو التشويقي للكليب منذ أيام قبل طرحه على يوتيوب.

هذا العمل هو إهداء لنجل هدى الصغير فارس.

وتقول كلمات الأغنية : سعدي ويا فرحي بهاد الزين، فارس ولدي فارس ولدي فلذة كبدي وقرة العين، نعطي عمري نعطي روحي وأجمل سنين، ماما وبابا ديما بجنبك حاضرين.

يشار أن أخر أعمال هدى سعد الغنائية أغنية " حبيبي كان معايا " باللهجة المغربية تعاملت فيها مع كاتب كلمات شريف رضا والملحن أحمد العتباني فيما عاد التوزيع الموسيقي لأسامة سامي.

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