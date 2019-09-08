ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تداول 340 شاحنة و418 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:32 م
تداول 340 شاحنة و418
تداول 340 شاحنة و418 سيارة بموانىء البحر الاحمر
حسن غنيمة
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 340 شاحنة بضائع و418 سيارة حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهى وادى العرب ،الحرية 1،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 110 شاحنة و34 سيارة.

بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمانة،الحرية 1،النوى اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنات و11 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة و4 سيارة بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 45 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة و6 سيارة.

يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة شنغهاى أم وعلى متنها 363 سيارة قادمة من جدة والسفينة الحاجة زينب قادمة من الصومال لشحن 8 آلاف طن دقيق .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول 425 شاحنة بضائع و323 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 247 شاحنة و255 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 281 شاحنة و466 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 242 شاحنة و279 سيارة بموانئ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع في 11 بنكا في ختام تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر

لعنة كوبر تطارد ميتشو مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر

نانسي عجرم بفستان فوق الركبة .. والجمهور: عند 20 سنة

أحمد ناجي: لم أطلب العمل مع فايلر.. وهذا موقفي من تدريب الزمالك

الإفتاء تحدد وقت صلاة قيام الليل.. فيديو

النادي الأهلى يتربع على عرش القائمة.. تعرف على أنجح 30 فريق كرة قدم في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة