تداول 340 شاحنة و418 سيارة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 340 شاحنة بضائع و418 سيارة حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهى وادى العرب ،الحرية 1،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 110 شاحنة و34 سيارة.



بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمانة،الحرية 1،النوى اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنات و11 سيارة .



كما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة و4 سيارة بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 45 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة و6 سيارة.



يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة شنغهاى أم وعلى متنها 363 سيارة قادمة من جدة والسفينة الحاجة زينب قادمة من الصومال لشحن 8 آلاف طن دقيق .



