نهائي كأس مصر .. ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الزمالك

أعلن الفرنسي سباستيان ديساير المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك اليوم في مباراة نهائي كأس مصر.



جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي



خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى

وإيريك تراوري



خط الهجوم: جون أنطوي