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رياضة

نهائي كأس مصر .. ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الزمالك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
ملك موسي
أعلن الفرنسي سباستيان ديساير المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك اليوم في مباراة نهائي كأس مصر.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى
وإيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

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