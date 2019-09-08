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أحمد موسى: تقسيط غرامات التصالح في مخالفات البناء حتى 3 سنوات .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:39 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض الموظفين يعطلون عملية تصالح المواطنين مع الدولة في مخالفات البناء عبر طلب بعض المستندات غير المطلوبة خلال عملية التصالح.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة منحت المخالفين مهلة حتى شهر يناير من العام الجديد ثم بعد ذلك لن يتم التصالح 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مخالفات المباني يتراوح سعر المتر بين 50 جنيها و2000 جنيه مع إمكانية التقسيط على 3 سنوات مع دفع 25% من قيمة المخالفة مع استكمال باقي المبلغ بالتقسيط مع دفع آخر قسط يتم الحصول على التصالح النهائي في مخالفة البناء.

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