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رياضة

أحمد عبد الظاهر رجل مباراة الحرس وأسوان في دورة الجونة الودية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:59 م
أحمد عبد الظاهر
أحمد عبد الظاهر
عمرو ابوبكر
نال أحمد عبد الظاهر، مهاجم نادي أسوان، جائزة رجل مباراة حرس الحدود وأسوان في نصف نهائي دورة الجونة التحضيرية للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وصعد حرس الحدود للنهائي بعد تفوقه على أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل عبد الظاهر هدف أسوان الأول في اللقاء.

ويلتقي الجونة مع حرس الحدود في النهائي، فيما يلعب المقاصة وأسوان على المركز الثالث.

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