سيرجيو راموس يهدد أحمد حسن دوليا

أصبح سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني من أساطير منتخب بلاده بعدما دخل ضمن اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص منتخب الماتادور معادلا رقم أسطورة حراسة المرمى في بلاده إيكر كاسياس.





ولعب أمس راموس مباراته مع المنتخب الإسباني أمام جر فاروه ضمن منافسات المجموعة السادسة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





ويملك راموس في جعبته بعد مباراة الأمس 167 مباراة دولية معادلًا رقم إيكر كاسياس، ويحتاج إلى 16 مباراة فقط ليعادل رقم المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم صاحب الـ 184 مباراة.



