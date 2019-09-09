ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور على خروج شيكابالا فى مباراة بيراميدز

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب تبديل شيكابالا والدفع بمحمد أوناجم بدلا منه فى مباراة الزمالك وبيراميدز، التي جمعتهما على ملعب برج العرب فى نهائي كأس مصر.

واستقبل مرتضى منصور خروج شيكابالا بالتصفيق على المستوى الذي قدمه خلال مباراة بيراميدز وساهم فى الهدف الأول.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثه أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الأحد.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر 27 فى تاريخه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكافآت ضخمة.. إدارات الزمالك وبيراميدز تشعل نهائي كأس مصر بالوعود البراقة

بالفيديو.. لفتة إنسانية من شيكابالا تجاه جنش أثناء مباراة الزمالك وبيراميدز

نهائى كأس مصر.. شيكابالا ينهمر في البكاء بعد التتويج بالبطولة.. فيديو

شيكابالا يحتفل بعد التتويج بكأس مصر على طريقته الخاصة .. فيديو

اخبار الرياضة.. الفيفا يعاقب الأهلي.. إصابة محمد الشناوي.. موعد السوبر المصري.. الزمالك بطل كأس مصر

اخبار نادي الزمالك اليوم 8-9-2019

ترشيحاتنا

النتيجة مذهلة.. لفي قدميك بورق الألمنيوم لمدة ساعة

لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

حقيقة وفاة أحمد الشقيري.. ماذا قالت عائلة الإعلامي السعودي عن شائعة رحيله؟

السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن عن فرص عمل.. تعرف على التفاصيل

شاهد .. جماهير الزمالك تهتف لـ عمرو الجنايني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره

الأسايطة يحتفلون بمولد الشيخ الخراشي أسفل سفح الجبل.. فيديو وصور