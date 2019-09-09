شاهد.. رد فعل مرتضى منصور على خروج شيكابالا فى مباراة بيراميدز

رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب تبديل شيكابالا والدفع بمحمد أوناجم بدلا منه فى مباراة الزمالك وبيراميدز، التي جمعتهما على ملعب برج العرب فى نهائي كأس مصر.



واستقبل مرتضى منصور خروج شيكابالا بالتصفيق على المستوى الذي قدمه خلال مباراة بيراميدز وساهم فى الهدف الأول.



وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثه أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الأحد.



وتوج الزمالك بلقب كأس مصر 27 فى تاريخه.

