جيش الاحتلال يعلن: هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ميليشيا موالية لإيران في سوريا قد أطلقت، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عدة صواريخ على شمال إسرائيل، إلا أنها لم تصل إلى الحدود.



وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن عناصر من ميليشيا شيعية في سوريا تعمل تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قامت بتنفيذ الهجوم.



وأضاف أن الصواريخ أطلقت من ضواحي قريبة من العاصمة دمشق.



وجاء الهجوم وسط تقارير عن سلسلة من الغارات الجوية ضد ميليشيا موالية لإيران في شرق سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 18 مقاتلًا إيرانيا وسقوط عدد من الجرحى، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



